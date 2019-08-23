Burkina Faso'da terör saldırısında ölen askerler için 3 gün ulusal yas

ANKARA (AA) - Burkina Faso'da, 19 Ağustos'ta 24 askerin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi. Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, yayımladığı kararnameyle, Koutougou'daki askeri müfrezeye yönelik saldırıda hayatını kaybeden 24 asker onuruna, cumadan pazara 72 saatlik ulusal yas ilan etti. Kararnamede, 3 gün boyunca ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği, toplu eğlence ve kutlamaların yasaklandığı kaydedildi. Diğer yandan ordudan yapılan açıklamada, kaybolduğu belirtilen 5 askere sağ ulaşıldığı aktarıldı. Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletine bağlı Koutougou kentinde bulunan askeri müfreze, pazartesi günü bölgede faaliyet gösteren terörist grupların saldırısına uğramış, 24 asker ölmüş, 7 asker yaralanmıştı. Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

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