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Aktüel

Burkina Faso'da terör saldırısında 50 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:58:10 -
Burkina Faso'da terör saldırısında 50 sivil öldü

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeyinde terör saldırısı sonucu 50 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler dün kuzeydeki Gorom-Gorom şehrine 50 kilometre mesafedeki Petabouilli köyüne saldırdı.

Teröristlerin sivillerin üzerine rastgele ateş açtığı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk 50 sivil hayatını kaybetti.

Mali sınırındaki Banh bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey hattı, 2018'den bu yana sık sık terör saldırılarına uğruyor.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

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