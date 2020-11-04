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Aktüel Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü
Aktüel

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:36:40 -
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan ismini vermek istemeyen yerel bir yetkiliye göre, Soum bölgesindeki Arbinda kentinde bulunan altın madeni sahasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, yerel halka ait mal ve hayvanları da çaldı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.







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