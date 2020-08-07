  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:36:27 -
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Fada Ngourma kentindeki bir pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda 20 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkenin merkez kuzeyindeki Pensa beldesi Belediye Başkanı Süleyman Zabre'nin konvoyu da 7 Temmuz'da saldırıya uğramıştı.

Olayda Pensa dahil 10 kişi yaşamını yitirmişti.

- 5 yılda 900'den fazla kişi öldü

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu
Siyaset

Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bulduğu her fırsatta tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni partisi hakkında sorula..
Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı