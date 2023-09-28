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Dünya Burkina Faso'da darbe girişimi
Dünya

Burkina Faso'da darbe girişimi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 01:07:00 -
Burkina Faso'da darbe girişimi

Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını açıkladı.

Darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yapan hükümet, Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiğini aktardı.

Olayla ilişiği bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, hükümetin darbe girişiminin arkasındakilerinin maskesini düşürüp, olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Eylül 2020'de iktidara el koymuş ve Yüzbaşı İbrahim Traore ülkenin lideri olmuştu.

Kaynak: AA

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