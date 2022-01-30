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Spor Burkina Faso yarı finale çıktı
Spor

Burkina Faso yarı finale çıktı

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Burkina Faso, yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 01:08:00 -
Burkina Faso yarı finale çıktı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Burkina Faso ile Tunus, Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda karşılaştı.

Burkina Faso, 45+3. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ouattara, 83. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada 2013'te final oynama başarısı gösteren Burkina Faso, yarınki Senegal-Ekvator Ginesi maçının galibiyle 3 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

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