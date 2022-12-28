Burkina Faso, Türk zırhlılarını teslim aldı
Türkiye’nin Burkina Faso’daki yeni askeri yönetimine 4 adet zırhlı araç teslim ettiği belirtildi.
Nurol Makine tarafından üretilen Ejder 6×6 tipi zırhlı muharebe aracı, Burkina Faso’da görüntülendi. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde yeni yönetime bağlı ordu güçlerine teslim edilen zırhlı araçlar görülüyor. 2015 yılından bu yana saldırılarını sürdüren silahlı gruplara karşı kullanılmak üzere alındığı belirtiliyor.
Öte yandan; Burkina Faso’daki askeri yönetim, silahlı gruplara karşı savaşta son olarak orduya destek sağlamaları amacıyla binlerce sivili silah altına aldığını açıklamıştı.