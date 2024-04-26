Burkina Faso ordusu sivil katliamlarını haberleştiren medyayı uyardı!

İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni bir raporunda, Burkina Faso güçlerinin Şubat ayında 223 sivili yargısız infaz ettiğini belirtti.

Burkina Faso yetkilileri, ordu güçlerini sivilleri yargısız infaz etmekle suçlayan bir habere yer verdikleri gerekçesiyle BBC ve Amerika'nın Sesi (VOA) radyo kanallarının yayınlarını iki hafta süreyle durdurdu.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Perşembe günü yayınladığı yeni bir raporda, askeri birliklerin Şubat ayında iki köyde aralarında en az 56 çocuğun da bulunduğu 223 sivili "yargısız infaz" ettiğini açıkladı.

Ülkenin İletişim Üst Konseyi (Fransızca kısaltmasıyla CSC) Perşembe günü geç saatlerde "Ouagadougou'dan yayın yapan bu iki uluslararası radyo ağının programlarının iki hafta süreyle askıya alındığını" duyurdu ve BBC Afrika ile ABD tarafından finanse edilen VOA'nın da raporu dijital platformlarında yayınladığını ekledi.

CSC, HRW'nin raporunun ordu aleyhinde kamu düzensizliği yaratabilecek "kesin ve eğilimli" ifadeler içerdiğini iddia ederek, "Burkina ordusu aleyhinde somut kanıtlar olmaksızın aceleci ve önyargılı beyanlarda bulunduğunu" ekledi.

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Ülkedeki internet servis sağlayıcılarına BBC, VOA ve HRW'nin Burkina Faso'daki web sitelerine ve diğer dijital platformlarına erişimin askıya alınması talimatı verildiği belirtildi.

Burkina Faso'nun iletişim sözcüsü Tonssira Myrian Corine Sanou, diğer medya ağlarını konuyla ilgili haber yapmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kanal, yayının askıya alındığını bildiren bir haberde, "VOA, Burkina Faso ile ilgili haberlerinin arkasındadır ve ülkedeki faaliyetleri tam ve adil bir şekilde aktarmaya devam etme niyeti taşımaktadır" dedi.

HRW, söz konusu katliamın silahlı gruplarla işbirliği yapmakla suçlanan sivillere karşı yürütülen "yaygın bir askeri harekatın" parçası gibi göründüğünü söyledi.

Rapora göre askerler Nondin köyünde 20'si çocuk en az 44 kişiyi, yakındaki Soro köyünde ise 36'sı çocuk 179 kişiyi öldürdü.

HRW Şubat ve Mart ayları arasında onlarca tanıkla görüştü ve hayatta kalanların paylaştığı video ve fotoğrafları analiz etti. Ayrıca hayatta kalanlar tarafından derlenen kurbanların isim listelerine ulaştığı ve 15 Mart tarihli uydu görüntülerine dayanarak sekiz toplu mezarın yerini tespit ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Burkina makamları Fransız televizyon kanalları LCI ve France24'ün yanı sıra Radio France Internationale ve Jeune Afrique dergisinin yayınlarını durdurmuştu.

Cunta yönetimi Fransız gazeteleri Liberation ve Le Monde'un muhabirlerini de sınır dışı edildi.

Batı Afrika ülkesi, daha önceki bir askeri darbenin Cumhurbaşkanı Roch Marc Kabore'yi devirmesinden sekiz ay sonra, Eylül 2022'de ikinci bir darbeyle iktidarı ele geçiren Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki bir askeri hükümet tarafından yönetiliyor.

Fransa ile bağlarını koparıp Rusya’dan güvenlik desteği almaya başlayan Burkina Faso’daki cunta yönetimi son dönemde birçok sivil katliamı iddialarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera