‘Burkaya dokunalım’ özgürlüğü istiyorlar! Karanlık kafa Sözcü'de hortladı

Mor Çatı Derneği'nin avukatı Hülya Gülbahar Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuştu.

Sözde kadın hakkı savunucusu Gülbahar, kendince ürettiği gerekçelerle başörtüsü kapsamında düzenlenen Anayasa değişikliği teklifini hedef aldı.

'Başörtüsüne dokunamıyoruz ama...'

Açıkça "Biz hala başörtüsüne engel olmak istiyoruz" diyemeyen Hülya Gülbahar, "çarşaf ve burkayı" öne sürüp, "Cumhur İttifakı’nın Anayasa teklifi çarşaf ve burkaya da dokunulmazlık getiriyor." ifadesini kullandı.

Mor Çatı'nın avukatı, 28 Şubat'ta dindar kadınların başörtüsü hakkını koruyamayan Anayasa'nın 10. maddesini gündeme getirerek, insanların aklı ile alay eder gibi ifadeler kullandı:

Getirilen anayasa teklifinin tartışılacak hiçbir yanı yok. Girişinden başlayarak tümünün karşısında olmak gerekiyor. Önce zaten şunu soralım; dini nedenle kadınların kıyafetine ilişkin düzenleme yapılacaksa niye 24'üncü maddeyi değiştiriyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 10'uncu madde başörtüsü ve benzeri herhangi bir nedenle; dini, cinsiyete dayalı, siyasi ve benzeri nedenlerle kimseye ayrıcalık yapılamayacağını düzenliyor.

10'uncu madde orada dururken problem yok zaten, yetişkin kadınlar dini inancı nedeniyle örtündükleri durumlarda eğitim hakkından da, çalışma, siyaset yapma hakkından da yararlanıyor. Orada, zaten Türk Ceza Kanunu'nda ayırımcılıkla ilgili suç oluşturan düzenlemeler var, Anayasa'nın 10'uncu maddesi de bunu düzenliyor.