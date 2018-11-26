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Burka yasağına tepkiler büyüyor! Uygulanmayacak

Hollanda'da gündeme gelen burka yasağına Rotterdam ve Utrecht belediyeleri karşı çıktı. Amsterdam'dan sonra bu iki şehirde burka yasağını uygulamayacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:00
Burka yasağına tepkiler büyüyor! Uygulanmayacak

Hollanda’nın Amsterda şehrinden sonra Rotterdam ve Utrecht şehirleri de burka yasağını uygulamayı düşünmüyor.

Amsterdam’ın Belediye Başkanı Femke Halsema geçtiğimiz hafta katıldığı "gençlik ve güvenlik" konulu bir program sonrasında basına açıklamalarda bulunmuştu. Giydiği kıyafet sebebi ile eleştirilmenin yanlış olduğunu belirten Halsema, "Bir kadını burkalı olduğu için onu tramvaydan çıkarmanın Amsterdam’a ait bir uygulama olmadığını düşünüyorum"ifadelerini kullanmıştı. Rotterdam ve Utrecht Belediyesi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da, "Aslında yasaları uygulamamız lazım, fakat yasa ve yönetmelikleri uygulamada hangisine öncelik verip vermeyeceğimize kendimiz karar verebiliyoruz. Kentte kısıtlı sayıdaki zabıta ve polis olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu güçleri daha önemli konularda kullanmamız gerek" sözlerine yer verdi.

Rotterdam ve Utrecht belediyesi yasağı uygulamayı düşünmüyor

Amsterdam belediyesinin ardından Rotterdam ve Utrecht belediyesinin de burka yasağını uygulamayı düşünmüyor. Burka yasağını uymayanlara öngörülen 400 avro para cezasının ne zaman uygulamaya başlatacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

Hollanda’da Burka yasaklanma girişimi, 2005 yılında aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı parti PVV lideri Geert Wilders’ten geldi. On üç yıldan sonra, bu teklif, kamusal alanın bir parçası olarak sadece Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından naylanmıştı. Ancak 5 ay önce Hollanda Senatosu sokak da dahil olmak üzere burka yasağını onaylamıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:00
  1. Hollanda
  2. burka yasağı

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