Burhaniyeli hayırsever esnaf örnek bir uygulamaya imza attı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, örnek bir uygulama ile takdir topladı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, uygulamayı da işyerinin camındaki yazı ile duyurdu.

Burhaniye Ören Meydanında iki yıldan beri mekan çalıştıran 56 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, örnek bir uygulamaya imza attı. Bu güne kadar çok sayıda vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, işyerinin camına da ”Açsanız ve paranınız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da, bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir” diye yazdı. Bu güne kadar çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, bununla da kalmadı. Yürümekte zorluk çeken hasta ve yaşlıları görünce,bir adet akülü sandalye satın alarak işyerinin önüne koyarken, ihtiyaç sahiplerineücretsiz olaraktahsis etmeye başladı. Ören sahilinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Adem Teslim,“Bu mekanı iki yıl önce açtım. Yöreye iş bulmak amacıyla gelip, iş bulmadığı için aç kalan insanlara şahit oldum. Ayrıca, iki yumurta veya bir kase yoğurtlaevine giden öğrencilere şahit oldum. Bütün bunları görünce, ihtiyaç sahiplerine yardımcıolmaya karar verdim. Bu güne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibine yardımcı olduk. İş yerimin camındaki bu yazıyı okuyan müşterilerden bazıları, hesap öderken, ihtiyaç sahiplerine yedirirsin diye fazla para veriyorlar. Ayrıca, Ören meydanında yürümekte zorluk çeken vatandaşları gördüğüm için bir adet akülü sandalye satın aldım. Şimdi onu da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kullandırıyorum. Bütün bunlar bana büyük bir haz veriyor. Yardımlaşma bizim kültürümüzde var. Hepimiz bir birimize yardımcı olmak durumundayız” dedi.