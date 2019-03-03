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Burhaniyeli gençler Çanakkale’de Futsal şampiyonu oldu

Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek Futsall takımı, Çanakkale de düzenlenen Futsal Grup Maçlarında Balıkesir’i temsil ederken, grubunda birinci oldu.

03 Mart 2019 Pazar 15:07
Burhaniyeli gençler Çanakkale’de Futsal şampiyonu oldu

Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Genç Erkek Futsall takımı, Çanakkale de düzenlenen Futsal Grup Maçlarında Balıkesir’i temsil ederken, grubunda birinci oldu. Yarı finallere katılmaya hak kazanan Burhaniyeli gençler, ilçenin gurur kaynağı oldu.


Burhaniyeli gençler, Körfez birinciliğinin ardından, Balıkesir’de de birinci olunca, Çanakkale’de Balıkesir’i temsil etmeye hak kazandı. Çanakkale’de düzenlenen ve 11 takımın katıldığı grup birinciliği karşılaşmalarında Sakarya’yı- 2-0, Marmaris’i ise 1-0 yenen Burhaniyeli gençler yarı finallere katılmaya hak kazandı. Okulun Müdür Yardımcısı Yeşim Özgen ve Beden Eğitimi Öğretmeni Saniye Özcan’ın öncülüğünde Çanakkale’ye giden gençler maçların ardından ilçeye dönerken, okullarının gururu haline geldiler. Başarılıöğrencilerle Öğretmenleri Saniye Özcan’ı kutlayan Müdür Yardımcı Yeşim Özgen,“ Öğrencilerimiz başarıları ile bizleri gururlandırdı. Körfez birinciliğinden sonra Balıkesir il birincisi olarak ilimizi temsil etmeye hak kazandık. Çanakkale’de de şampiyon olduk. Şimdi ise, 15 gün sonra yapılacak yarı finallere hazırlanacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:07
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