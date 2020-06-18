  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burhaniye’de yön tabelası şaşırtıyor

Burhaniye Ören Mahallesi’nde bulunan yön tabelası sürücüleri şaşırtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:27:22 -
Burhaniye’de yön tabelası şaşırtıyor

Burhaniye Ören Mahallesi’nde bulunan yön tabelası sürücüleri şaşırtıyor. Akçay yönünden gelen araçların, ilçe merkezi yerine Eczacı Rasim Caddesi’ne girdiğini anlatan Necmi Alanbay, Burhaniye istikametini gösteren okun bir başka tabela tarafından engellendiğini söyledi.


Akçay yönünden gelerek Burhaniye ilçe merkezine gitmek isteyen sürücüler, tabelalar yüzünden yolunu şaşırıyor. Burhaniye tabelasının ilçe merkezi gösteren bölümü bir başka tabela yüzünden engellenirken, yöreye ilk kez gelen sürücüler büyük sıkıntı yaşıyor. Tabelanın düzeltilmesini isteyen yazlıkçı Necmi Alanbay, “Akçay yönünden gelen sürücüler, Burhaniye tabelasının ilçe merkezini gösteren bölümünü göremiyorlar. Bunun için pek çok sürücü ilçe merkezine gideceği yerde Eczacı Rasim Caddesine girmektedir. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Aksi halde yöreye ilk gelen vatandaşlar sıkıntı çekmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı