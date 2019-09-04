Burhaniye’de su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı Burhaniye ilçesinde, su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgi göre, Güneş Caddesindeki su kanalına düşen kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kanala girerek kediyi kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi doğal ortama salınırken, kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.

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