Burhaniye’de su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Burhaniye ilçesinde, su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:02
Burhaniye ilçesinde, su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgi göre, Güneş Caddesindeki su kanalına düşen kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kanala girerek kediyi kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi doğal ortama salınırken, kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.
YORUM YAZ