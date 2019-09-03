Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar zarar gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ot yangınlarının önüne geçilemiyor. Peşpeşe meydana gelen iki ot yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.

İlk ot yangını Cumhuriyet Mahallesinde çıktı. Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. İkinci ot yangını ise Pelitköy Mahallesinde Kuyualan yolunda meydana geldi. Bu yangında da bazı meyve ağaçlara zarar gördü. Her iki ot yangını da Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.