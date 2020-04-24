Burhaniye’de öğretmen karı koca Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni olan karı koca Burhaniye Kaymakamlığının oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü oldu. Hacı Bayram Evcimen ve eşi Arzu Evcimen, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını ulaştırırken, takdir topladı.

Nadir Tolun Ortaokulu’nda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Hacı Bayram Evcimen ve Şehit Mustafa Serin Ortaokulu’nda görevli eşi Arzu Evcimen, Vefa sosyal Destek Grubunda görev alan 32 öğretmen içinde yer aldı. Bu güne kadar yüzlerce yaşlıya maaşlarını ulaştıran Evcimen çifti, işlerini severek yaptıklarını söyledi. Kendilerine mesaj geldiğini anlatan Hacı Bayram Evcimen, “Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacağını duyunca gönüllü olduk. Özellikle kırsal mahallelerdeki yaşlıların maaş ve promosyon ödemelerini yapıyoruz. Yardımcı olduğumuz vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz.” dedi. Arzu Evcimen de, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev almaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.