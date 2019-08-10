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Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldı

Burhaniye ilçesinde, bayram tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:59
Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldı

Burhaniye ilçesinde, bayram tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. Trafik denetimine katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, sürücüleri uyardı, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.


Çanakkale-İzmir Karayolu’nun ilçe girişinde yapılan trafik denetimine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Eray Aydoğan da Öner’e eşlik etti. Denetim de durdurulan araç sürücüleri ile sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, broşür dağıttı. Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen Kaymakam, sürat yapmamalarını önerdi. KaymakamÖner, bazı araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti, sürücü olan anne ve babalarını uyarmalarını istedi. Yoğun bayram trafiği yaşandığını anlatanKaymakam Hüseyin Öner, “Trafik ekiplerinin uygulamalarına katıldık. Sürücülerimize hayırlı yolculuklar diledik. Onları aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardık.Trafikte öncelik yayanın öncelik hayatın uygulamasını anlattık. Çocuklarımıza da kırmızı düdük hediye ettik. Allah’tankazası az bir bayram diliyorum. İlçemizdeki ve yollardaki tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Uygulamada görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:59
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