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Burhaniye’de inşaat ustası heykeltıraş oldu

Burhaniye ilçesinde, Yıllarca inşaat ustalığı yapan Necdet Oral, başarılı heykeltıraş oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05
Burhaniye’de inşaat ustası heykeltıraş oldu

Burhaniye ilçesinde, Yıllarca inşaat ustalığı yapan Necdet Oral, başarılı heykeltıraş oldu. 25 yıldır polyesterden çeşitli heykeller üreten Oral, işini severek yaptığını söyledi.


Burhaniye’de inşaat ustalığı yaparak geçimini sağlayan 66 yaşındaki Necdet Oral, 25 yıl önce hediyelik eşya satışı yapmaya başladı. Önceleri alıp satan Oral, daha sonra hediyelik eşyaları kendi üretmeye başladı. Çeşitli makineler satın alan 2 çocuk babası Oral, polyesterden heykeller de yapmaya başladı. Ürettiklerini Ören Çarsısında satan Necdet Oral, “Bundan 25 öncesine kadar inşaatlarda ustalık yapıyordum. Sonra hediyelik eşya satışına başladım. Hediyelikleri kendim üretmek istediğin için çeşitli makineler satın aldım. Bu arada heykel işine merak sardım. Bu gün çeşit çeşit heykeller yapıyorum. Polyesterden yaptığım heykeller ilgi gördü. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Belediyeden Ören de yer kiraladım. Bu konuda bana yardımcı olan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İşimi severek yapıyorum.Sağlığım evlendiğince üretmeye devam edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05
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