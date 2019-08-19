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Burhaniye’de Hamarat Eller Kermesi kadınları iş sahibi yaptı

Burhaniye ilçesinde, 8 Eylül Stadı yanında haftanın Pazartesi günleri kurulan Hamarat Eller Kermesi ve İskele’de kurulan gece pazarı çok sayıdaki kadını iş sahibi yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
Burhaniye’de Hamarat Eller Kermesi kadınları iş sahibi yaptı

Burhaniye ilçesinde, 8 Eylül Stadı yanında haftanın Pazartesi günleri kurulan Hamarat Eller Kermesi ve İskele’de kurulan gece pazarı çok sayıdaki kadını iş sahibi yaptı.


İskele gece pazarında Emine Avcı, hazırladığı çeyiz ürünlerini satarken, Rukiye Sevinç de takıları satışa sundu.


İskelede kurulan gece pazarı. çok sayada kadının el emeği ürünlerini değerlendirme yeri olurken, Hamarat Eller Kermesi’nde görev alan kadınlarda kendilerine ayrılan stanttaürünlerini değerlendirmeye başladı. Çeyiz ürünleri yaptığını anlatan 3 çocuk annesi Emine Avcı, “Biz uzun yıllardan beri Hamarat Eller Kermesi’nde ürünlerimizi satıyoruz. Her hafta 8 Eylül Stadının yanında satış yapıyoruz. Belediye,gece pazarında da bize stant verdi. Her akşam burada sırayla ürünlerimizi satıyoruz. Ben burada tülbentler, masa örtüleri ve çeşitli çeyiz eşyaları satıyorum” dedi. Rukiye Sevinç de, halhal, bileklik ve kolyeler yapıp sattığını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
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