0553 313 94 23

Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başlarken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de hafta nedeniyle bir açıklama yaptı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başlarken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de hafta nedeniyle bir açıklama yaptı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen imzasıyla yapılan açıklamada, haftanın temasının anne ve çocuk sağlığı olarak belirlendiği kaydedildi.


Yapılan açıklamada şunlara yer verildi, “ Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir.


.Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü, anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.


15- 49 yaş arasındaki tüm kadınların; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi,doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.


Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir.


Anne adaylarının sağlıklı gebelik geçirerek sağlıklı bebek doğurması ve sağlığının korunması, gebelikten önce var olan hastalıkların saptanması, gebelikteki riskli durumların erken tanı ve tedavisi ile gerekirse sevkinin sağlanması için tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.


Lohusalık döneminde anneye sağlık personeli tarafından izlem yapılmaktadır. Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca en az 3 kez, taburcu olduktan sonra da aile hekimi tarafındanen az 3 kez evde veya sağlık kuruluşunda izlenmesi sağlanmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir”
    1. Psikolog Sevim Buzkan..
    2. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    4. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    5. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    6. Potada millilerin Çekya mesaisi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    8. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    9. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    12. İtirafçı olan kadın avukata..
    13. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    14. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    15. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    16. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    17. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    19. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    20. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!