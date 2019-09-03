Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi kurslarına yoğun ilgi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs kayıtları başlarken, ilk günden çok sayıda vatandaş kayıt yaptırdı. Müdür Bülent Dükancı, geçtiğimiz yıl 404 kurs açıldığını anlatırken, bu yılki hedefin 500 kurs olduğunu söyledi.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2 Eylülden itibaren kurs kayıtlarına başlandı. Kurs kayıtlarının Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini anlatan Müdür Dükancı, “Kurs kayıtlarına başladık. İlk günden başvuru sayısı 100’ü geçti. İlginin iyi olması bizi sevindiriyor. Geçtiğimiz yıl 404 kurs açıldı. Bu yılki hedefimiz 500’dür. Daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.