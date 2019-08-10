Burhaniye’de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.
Olay, Öğretmenler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla Öğretmenler Mahallesi plajından denize açılan Hüseyin Selman, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayınca itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı cankurtaran ekibi, Selman’ın botuna ulaşırken, şahıs sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.
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