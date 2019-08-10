Burhaniye’de denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı
.10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye, Denetko Sahil Sitesi önünden tekne ile açılan İlhan Yavuz, bir süre sonrateknenin motoru arızalınca sürüklenmeye başladı. İtfaiyeyi arayan Yavuz yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait cankurtaran teknesi İlhan Yavuz’un teknesine ulaşmayı başardı. Yavuz’un eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu tekne cankurtaran botuile kıyıya çekildi.
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