Burhaniye’de bin 220 aileye Ramazan yardımı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayı içinde bin 220 aileye nakdi yardım yapıldığı açıklandı. Kaymakam Hüseyin Öner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların istek ve arzuları doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardım uygulamalarına devam edildiğini söyledi.

2020 yılında Ramazan Bayramında ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda vb. ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla bin 220 aileye 332 bin 850 TL Ramazan Bayramı nakdi yardım uygulaması yapıldı. Kaymakam Hüseyin Öner, “Ramazan Bayramı uygulamaları dışında bütün dünyayı olumsuz etkileyen ve ülkemizde 11.03.2020 tarihinde bu yana Koronavirüs salgını süresince Ramazan yardımımız dışında 749 aileye 252 bin 350 TL nakdi yardımlar yapılarak hükümetimiz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün bizlere sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Dolayısıyla yaklaşık 2,5 aylık bir dönemde vakfımız aracılığıyla Burhaniye de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 585 bin .200 TL tutarında nakdi yardımda bulunmuş olduk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca önümüzdeki süreçte de mümkün olduğunca vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermek üzere, yerinde tespitler ve incelemeler yapılmak suretiyle yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için sosyal inceleme görevlilerimiz vasıtasıyla olsun, muhtarlarımız ve mütevelli heyetimiz vasıtasıyla olsun çalışmalarımız ve yardım uygulamalarımız devam ettirilerek ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya devam edilecektir” dedi.