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Burhaniye’de anneler ve çocukları aynı kursa katıldı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yaz kursları ilgi görürken, resim kursuna da anne ve çocukları beraber katıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:37
Burhaniye’de anneler ve çocukları aynı kursa katıldı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yaz kursları ilgi görürken, resim kursuna da anne ve çocukları beraber katıldı. Eylül ayı sonunda bitecek olan kursa, ilçedeki tatilciler de ilgi gösterdi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda haftada iki gün düzenlenen kursta, yağlı boya, sulu boya, akrilik ve kara kalem çalışmaları yapılıyor. Öğretmenliğini SemraAtıcı’nın üstlendiği kursa 20 kişi katıldı. Kursun bir ay önce başladığını anlatan kurs öğretmeni Semra Atıcı, “Kursumuz ilgi gördü. Kursa, bazı anneler deçocukları ile katıldı. Kursumuz bir ay önce açılmasına rağmen güz el işler ortaya çıktı. Burada, yağlı boya, sulu boya,akrilik veyağlı boya çalışmaları yapıyoruz. Kurs sonunda sergi açacağız” dedi. Kursiyerlerden Emine Şahin Dağ da, “Haftada iki gün kursa geliyorum. Akrilik çalışıyorum. Sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Burada güzel arkadaşlıklar kurduk. Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi. Kızı ile birlikte kursa geldiğini anlatan Burcu Yılmaz da,“Ben burada yazlıkçıyım. Pelitköy sahilinde oturuyorum. Havuza ve denize giriyoruz. Bunun yanı sıra kursu katılmak istedim. Hocamızdaçok profesyonel. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben de kızım da mutlu olduk. Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi. Defne Yılmaz ise, “Biz tatil için geldik. Annemle beraber kursa geliyorum. Yalnız havuz ve deniz bize yetmedi. Kursa geldik. Çok güzel resimler yapıyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:37
  1. sergi

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