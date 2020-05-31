  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burhaniye turizm sezonuna hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye temizlik İşleri Müdürlüğü sezon öncesi sahillerde otları biçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:56:27 -
Burhaniye turizm sezonuna hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye temizlik İşleri Müdürlüğü sezon öncesi sahillerde otları biçmeye başladı. Yaz sezonu öncesi Burhaniye genelinde büyüyerek kuruyan yabani otlar Belediye ekipleri tarafından biçilmeye başlandı.


Sıcakların kendini göstermesiyle birlikte gerek yangın gerekse sürüngen hayvanlar tarafından tehlikeli hal alan otluk alanlar, Temizlik işlerine bağlı personellerin yaptığı çalışmalarla temizleniyor. İlçe genelinde ki tüm otluk alanlarla birlikte yol kenarları ve kaldırımlarda oluşan yabani otlar da detaylı olarak biçilerek arındırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı