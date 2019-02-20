Burhanettin Kocamaz, “Burada kesin bir ihanet var”

İYİ Parti tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için süresi içinde başvurusu yapılmayan Burhanettin Kocamaz, suçu Cumhur İttifakı adayına yıktı.

İYİ Parti tarafından Ankara’da düzenlenen yerel seçim toplantısına katılan Burhanettin Kocamaz, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kocamaz, “Bir ihanete uğradık ama her şeyin bir çözümü vardır. Biz yolumuzdan dönmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yaşanan olayı anlatan Kocamaz, “Parti Genel Merkezimiz evrakların teslimi ile ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş, artık nedenini tam bilemiyoruz ama daha önce Cumhur İttifakı adayının 1,5 ay önce söylediği bir söz vardı, ‘Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti’den de aday olamayacak’ diye bir ifadesi vardı, herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar” diye konuştu.

“Formül ne olacak, başka partiden aday olacak mısınız?” sorularına “Bekleyelim görelim” ifadeleri ile cevap veren Kocamaz, itiraz edeceğini belirterek, “Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var, bunlar mutlaka cezasını çekmeli” açıklamasında bulundu.

Kendisinin o saatlerde Tarsus’ta olduğunu kaydeden kocamaz, "16.55’te bana haber geldi, ‘dosyalar verilmedi’ diye. Ben Tarsus’ta cenazedeydim, hemen Mersin’e geldim, yarım saat sürüyor arası, 17.26’da teslim edilmiş. Burada kesin bir ihanet var” dedi.