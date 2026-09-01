Burhanettin Duran’dan 12 Dev Adam’a Dünya Kupası tebriği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı.
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde 8’de 8 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başarısı büyük sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yayımladığı mesajla milli takımı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Dünya Kupası'nda! FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı başaran A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve üstün performansla bizlere büyük bir gurur yaşatan Milli Takımımızın, Dünya Kupası'nda da ülkemizi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Tebrikler 12 Dev Adam!"