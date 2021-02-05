Burhan Kuzu'ya Ankara'da böyle saldırmışlardı

Boğaziçi Üniversitesi'nde "Türkiye'nin seçkin öğrencileri" olarak lanse edilen, Kabe'ye saldırıp rektör binası işgal etmeye çalışan, polis aracını tekmeleyip "katil polis" sloganları atan vandal güruhun skandalları gündemi işgal etmeye devam ediyor. Öğrencilerin tavırları kamuoyunda tepki çekerken, gerçek öğrencilerin arasına sıza militanların yaşananları manipüle etmeye çalışması da gözlerden kaçmıyor.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarının başladığını söylemesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu konuda destek alması sonrası akıllara merhum Burhan Kuzu'nun yaşadığı bir hadiseyi getirdi.

AK Parti'nin kurucularından biri olan eski milletvekili Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, geçtiğimiz yıllarda anayasa çalışmaları hakkında konferans vermek üzere Ankara'da öğrencilerle bir araya gelmişti.

Korferansta konuşan Kuzu'ya dinleyiciler arasındaki bir erkek öğrenci yumurta atmıştı. Bu arada başka vandallar da pankartlar açarak, "Özgürlüğümüzü istiyoruz. Gülşah ve Meral serbest bırakılsın. Bizi kimse yıldıramaz" şeklinde sloganlar atmıştı. Duruma müdahale eden özel güvenlikçiler ve jandarmalar öğrencileri dışarı çıkarmıştı.

Kuzu, bunun yanlış bir davranış olduğunu belirterek, "Soru ve cevap şeklinde konferans sona erecekti. Biraz daha sabretseydiler ben bütün sorularını zaten cevaplayacaktım" demişti.