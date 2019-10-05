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Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozuna olay yorum

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak beklerken çekilmiş fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı. Kuzu, "Yok efendim Kemal Bey uçakta sıra beklemiş bekleyecek tabi" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:52
Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozuna olay yorum

AK Partili Burhan Kuzu, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa binmesiyle ilgili yapılan değerlendirmelere ve haberlere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun tarifli uçakta vatandaşlarla beraber uçağa sıraya geçerek binmesinin normal olduğunu dile getiren Kuzu, Kılıçdaroğlu'yla ilgili yapılan uçak bekleme haberlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa vatandaşlarla beraber binmesininde abartacak bir şey olmadığını söyleyen Kuzu, "Yok efendim Kemal Bey uçağa binerken sırada beklemiş. Tabiki bekleyecek. 17 yıldır iktidardayız, hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Bunu çok önemli bir olaymış gündeme getirmek, CHP’nin siyaset üretememesinden kaynaklanıyor. Kemal Bey nelerden medet umar hale gelmiş..." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:52
  1. Burhan Kuzu
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • sukrusukru43 dk önce
    Adam alışmış,ya tankların kendine yol verip önünü açmasına,Aynı muameleyi uçağa binerken göremeyince bunların yalaka medyasıda Kılıçdaroğlu'ndan takdir edilecek davranış diye millete yedirmeye çalışıyor.
  • TurkTurk46 dk önce
    Sizmi aynisini yapiyorsunuz ...
  • abdullahabdullah49 dk önce
    Bu sinekten yağ çıkarmak, balonu medya gücüyle şişirerekpazarlama alışkanlığını bir yerlerden hatırlıyoruz... KIRMIZI IŞIKTA DURMAK VE MARKETTE SIRA BEKLEYEREK ALIŞVERİŞ YAPMANIN en büyük meziyetmiş gibi sunulduğu eski günleri hatırladım:))
  • dumanlıdumanlı50 dk önce
    Kılıçdaroğlunun değil kendisinin pensilvanyada FETÖ nün sofrasında çektirdiği fotoğraftaki pozunu yorumlasın.

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