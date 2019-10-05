Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozuna olay yorum

AK Partili Burhan Kuzu, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa binmesiyle ilgili yapılan değerlendirmelere ve haberlere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun tarifli uçakta vatandaşlarla beraber uçağa sıraya geçerek binmesinin normal olduğunu dile getiren Kuzu, Kılıçdaroğlu'yla ilgili yapılan uçak bekleme haberlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa vatandaşlarla beraber binmesininde abartacak bir şey olmadığını söyleyen Kuzu, "Yok efendim Kemal Bey uçağa binerken sırada beklemiş. Tabiki bekleyecek. 17 yıldır iktidardayız, hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Bunu çok önemli bir olaymış gündeme getirmek, CHP’nin siyaset üretememesinden kaynaklanıyor. Kemal Bey nelerden medet umar hale gelmiş..." dedi.