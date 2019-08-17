Burhan Kuzu'dan Demet Akalın'a destek

Şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti.

Akalın, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.

Paylaşımından dolayı CHP ve yandaşları tarafından hedef alınan Akalın'a Burhan Kuzu'dan destek mesajı geldi.

"Sıkma canını Demet kardeşim"

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Demet Akalın'a Twitter hesabından şöyle seslendi:

"Değerli sanatçı Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolu hakkında 'Yapanlardan Allah razı olsun' dediği için birileri tarafından bilinçli olarak linç ediliyor.Bu tür saldırılara ben çok alışkın bir insanım. Sıkma canını Demet kardeşim. Sizin bu asil davranışınızı alkışlayanlar da çok."