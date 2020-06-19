Burhan Kuzu'dan çağrı: Biri çıksın bunu kamuoyuna anlatsın

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, 'parlamenter sistem' ısrarında bulunan muhalefete çağrıda bulundu.

Kuzu, Twitter'dan "Buradan tüm muhalefete sesleniyorum: 'Güçlü Parlamenter Sistem Ne Demektir?' Biri çıksın bunu kamuoyuna anlatsın. Anlatamazlar. Çünkü böyle bir sistem yok. Bu muhalefetin tümünün R.T. Erdoğan’a karşı yek vücut olmanın adıdır. Erdoğan düşmanlığının kılıfıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzu, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Parlamenter sistemin güçlendirilmişi olmaz. Parlamenter sistem, kokuşmuş ve miadını doldurmuş bir İngiliz modelidir. Kriz, kaos ve bunalım dönemlerine yani Eski Türkiye’ye dönmemizi isteyenler var. Samimi iseniz, yeni sistemi geliştirirelim.Sistemin Kurucu Babası Burhan Kuzu. İMZA"

"Avrupa, Parlamenter Sistem nedeniyle adeta kıvranıyor. Kurulamayan hükümetler, yaşanan krizler ortada. Covid-19 süreci ile birlikte hızlı karar alma mekanizmasının işlemesi, bize Başkanlık Sistemi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."