Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi’de Meteris meydanında restorasyonu devam edenHacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi’de Meteris meydanında restorasyonu devam edenHacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.

Burhan Kuzu"Gecmişine sahip cıkmayanın geleceği olmaz,bunlar kültürel mirasımız bunlara sahip cıkmak zorundayız."dedi

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