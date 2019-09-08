Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi’de Meteris meydanında restorasyonu devam edenHacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.08 Eylül 2019 Pazar 12:54
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi’de Meteris meydanında restorasyonu devam edenHacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.
Burhan Kuzu"Gecmişine sahip cıkmayanın geleceği olmaz,bunlar kültürel mirasımız bunlara sahip cıkmak zorundayız."dedi
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