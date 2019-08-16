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Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı

31 Mart yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere hizmet konusunda büyük tepki var. AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, eline geçen bir anketi takipçileriyle paylaştı.

16 Ağustos 2019 Cuma 19:36
Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı

Yerel seçimlerinden ardından CHP'ye geçen bazı belediyelerin 'halka hizmet' görevini yerine getirmemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burhan Kuzu, geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket sonucunu incelediğini söyleyerek dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Burhan Kuzu, "Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket sonucunu inceledim. CHP’li belediyelerin 4 aylık performansı halk tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor. CHP’li belediyeler aile şirketine dönerken, vatandaş yolsuzluklardan ve hizmet yapılmamasından şikayetçi. Laf çok, icraat yok!" dedi.

Erdek akıllara geldi

Marmara Bölgesi'nin gözde tatil beldelerinden Erdek'te, toplanmayan çöpler tepeler oluşturdu. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak mekanlarından Balıkesir'in Erdek ilçesi, bakımsızlıktan çöp yığınıyla dolup taşmıştı. İçede yaşayanlar ve tatil için ilçede bulunanlar ise çöplerin toplanmadığı gerekçesiyle CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki göstermişti.

Halk çöpleri toplamayan belediyeye öfkeli

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:36
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. CHP
  4. Burhan Kuzu
  5. Erdek belediyesi
  6. CHP Belediyesi
  7. Burhan Kuzu anket

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