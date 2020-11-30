  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. Burhan Kuzu’nun bir cinayete kurban gitmiş olabileceği iddialarına oğlu Süleyman Kuzu, “Koronavirüse yakalandı. Tedavi sürecini yakından takip ettik. İki kez Sitokin Fırtınası’na maruz kalınca kurtarılamadı” diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 08:57:00 - 2020-11-30 09:06:00
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti’nin eski İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu 1 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Tedavi gördüğü hastaneden koronavirüs nedeniyle öldüğü duyurulmuştu. Bakırköy Adliyesi’ndeki bir uyuşturucu davasını etkilemeye çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Kuzu’nun COVID tedavisi gördüğü, ölümünden sonra duyulmuştu. ‘Aslında koronavirüsten ölmedi’ şeklindeki iddialar dolaşmaya başladı. Sosyal medyada çok aktif olduğu halde koronavirüse yakalandığını duyurmayan Burhan Kuzu’nun bir cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, bu iddiaları oğlu Süleyman Kuzu yanıtladı. Süleyman Kuzu şunları söyledi:

“Babam 17 Ekim’de rahatsızlandı. Ateşi yükseldi. Bana ‘Oğlum ne olur ne olmaz, bir test yaptırayım’ dedi. Hastaneye gitti. Testler yapıldı, pozitif çıktı. Ateşi yükseliyordu. Tedaviye aldılar. Birkaç gün sonra kan değerleri iyice düşmeye başladı. İlaçlara vücudu cevap vermiyordu.

Sitokin fırtınası dediler

‘Sitokin Fırtınası’ diye bir durumdan bahsetti doktorlar. Bağışıklık sisteminin sağlam hücrelere yönelik bir saldırısı şeklinde. Bu her hastada olmuyormuş. Bir ara düzeldi kan değerleri. İyiye gitmeye başladı. Ama ikinci defa ‘Sitokin Fırtınası’ başlayınca bütün değerleri altüst oldu. Kan değerleri düştü, kurtarılamadı maalesef.

İlk günden itibaren biz de süreci yakından takip ettik. Durumu ağırlaşmadan önce telefonla da görüşebiliyorduk. Babamın tedavi gördüğü hastane en güvendiğimiz hastane. O yüzden oraya gittik zaten. Babamın hastalık süreçleri gözümüzün önünde gerçekleşti. Yapılan her işlemle ilgili bilgilendiriliyorduk. Her şeyi yakından takip ettik. Bu konudaki bütün iddialar asılsızdır. Hiçbir kıymeti yok.

Duyurmak aklımıza gelmedi

Olayın heyecanı ve üzüntüsü içinde babamın hasta olduğunu duyurmak aklımıza gelmedi. Zaten öyle hemen duyurmak gibi bir mecburiyet de yok. İnsan kendi derdine düşüyor. O telaş halinde aklımıza öyle bir şey gelmedi. Hastaneye her gün gidiyorduk ama babamı göremiyorduk. Gizli saklı bir durum da değildi ama o halde ne duyurmak geldi aklımıza ne de paylaşmak. Zaten babam da duyulmasını istemedi ‘gerek yok oğlum’ diyerek.”

Kuzu’nun tedavi gördüğü hastanenin ilgili birimleri de hastaların durumuyla ilgili açıklamayı ancak hasta yakınlarının yapabileceğini belirtti.

‘Herkes fotoğraf çektirmek isterdi

Burhan Kuzu’nun, Bahçelievler’deki evinde öldürülen Fatma Mavi adlı bir kadınla çekilmiş fotoğrafları da iddiaları körükledi. Süleyman Kuzu bu durumu şöyle değerlendirdi: “Babamın herkesle fotoğrafı olabilir. Beraber girdiğimiz birçok ortamlarda yüzlerce fotoğraf çektiren oluyordu. Bir siyasetçiydi. Parti mensupları da, vatandaşlar da fotoğraf çektirmek istiyordu. Başka partilerin mensupları bile… Bütün siyasetçilerin herkesle fotoğrafı olabilir. Yanına gelen birine ‘Sen kimsin, niye fotoğraf çektirmek istiyorsun’ diye hiçbir siyasetçi sormaz. Dolasıyla bu tür fotoğraflardan çıkarım yapmak, anlam yüklemek doğru olmaz.”

Sitokin fırtınası nedir?

Sitokinler bağışıklık sistemi tarafından salınan moleküler ağırlıklı çözünür proteinler… Hücreler arası etkileşim ve iletişimi sağlıyorlar. Aşırı ve kontrolsüz salındıklarında bağışıklık sistemi sağlam doku ve hücreleri de yok etmeye başlıyor. Ateş düşmüyor ve akciğer hasarı artarak kan değerleri düşüyor. Bu durum ‘Sitokin Fırtınası’ olarak tarif ediliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Çelebi

Allah CC rahmet eylesin. Eceli gelen maalesef gidiyor. Tedbiri de elden bırakmamalı. Rabbim kusurlarını affetsin inşaallah.
  • Yanıtla
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi
Gündem

Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşun ardından ay y..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay