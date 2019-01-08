Burhan İnce kimdir? Burhan İnce öldü mü?

Onur Akay, tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini son dakika olarak duyurdu. Mahallenin Muhtarları ve ‘Çiçek Taksi dizisinde oynayan Burhan İnce kimdir? Onur Akay, tiyatrocu Burhan İnce’nin vefat ettiğini son dakika olarak duyurdu 2012 yılında yüz felci geçirmiş ancak sağlığına kavuşmuş ve yeniden sahnelere dönmüştü. Cenazesi bugün öğle namazında Şişli Camii'nden kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Burhan İnce kimdir?

16 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen Burhan İnce, oyunculuğa 1963 yılında tiyatroyla başladı. 1964 yılında ise, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 'Fareli Köyün Kavalcısı' oyunuyla profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Ulvi Uras, Muammer Karaca ve Nejat Uygur gibi isimlerle çalışan İnce, çok sayıda dizide ve filmde ve 80'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.