Emrah Savcı Giriş Tarihi: Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin
Galatasaray'da hedef; Ocak transfer döneminde ideal 11'e takviye yapmaktan çok rotasyonu güçlendirmek. Özellikle ilk yarı boyunca sakatlıklar yüzünden çok çeken Okan Buruk'un gözü gurbetçi oyuncularda. İsimleri gündeme gelen Ozan Kabak'tan Umut Tohumcu'ya, Eren Dinkçi'den İsak Vural'a kadar pek çok muhtemel transfer adayının yaşadığı sakatlıklar sarı-kırmızılıların keyfini kaçıracak cinsten.