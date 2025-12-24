  • İSTANBUL
Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Galatasaray'da hedef; Ocak transfer döneminde ideal 11'e takviye yapmaktan çok rotasyonu güçlendirmek. Özellikle ilk yarı boyunca sakatlıklar yüzünden çok çeken Okan Buruk'un gözü gurbetçi oyuncularda. İsimleri gündeme gelen Ozan Kabak'tan Umut Tohumcu'ya, Eren Dinkçi'den İsak Vural'a kadar pek çok muhtemel transfer adayının yaşadığı sakatlıklar sarı-kırmızılıların keyfini kaçıracak cinsten.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Galatasaray yönetimi Süper Lig’deki liderliğini korumak ve Avrupa’da başarı için yerli rotasyonunu güçlendirmeye odaklanmış durumda. Ancak teknik direktör Okan Buruk’un listesindeki gurbetçi yıldızların "sakatlık geçmişi" ve düşük maç süreleri yönetim cephesinde tedirginlik yaratıyor.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Icardi’nin yaşadığına benzer ağır bir çapraz bağ sakatlığı geçiren Ozan Kabak, yaklaşık 1.5 yıllık aranın ardından sahalara golle döndü ancak soru işaretleri bitmiş değil. Sakatlık öncesi 25 milyon Euro’luk Premier Lig teklifleri alan Ozan, bu sezon sadece 15 maçın 7’sinde kadroya girebildi ve toplamda 184 dakika süre alabildi.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

2-3 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ Ozan da yaşadığı süreci ve sakatlığı ile ilgili durumu şu şekilde açıkladı: - İki üç ameliyat oldum, çok duygusal bir süreçti. 1.5 yıl sonra 11’de olup gol atmak inanılmaz ama bu performansı hak ettim. Okan Buruk oyuncuya sıcak baksa da "hazır oyuncu" ihtiyacı nedeniyle Ozan Kabak bir risk olarak görülüyor.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Hoffenheim’daki yoğun rekabetten kaçmak isteyen Umut Tohumcu, sakatlık etkilerinden kurtulamadı. Geçen sezon 3 farklı sakatlıkla 4.5 ay kaçıran genç oyuncu bu sezon sadece 5 maçta 134 dakika şans bulabildi.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Freiburg forması giyen Eren Dinkçi'nin yakasını da sakatlıklar bırakmıyor. Geçen sezon 4, bu sezon ise şimdiden 2 farklı sakatlık yaşayan oyuncu, 12 maç kaçırdı. Henüz gol katkısı verememesi tedirginlik yaratıyor.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Pisa’da forma giyen İsak Vural'ın "çözülemeyen diz sorunu" alarm veriyor. Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Isak, Galatasaray’ın geniş listesinde olsa da öncelik değil.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Dortmund'un UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahi almadığı Salih Özcan için "Aşil tendonu" sorunu iddiaları gündemde.

Foto - Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

Önceki 3 haftadır kadroya alınmayan Salih’in, piyasa değerini düşürmemek adına "bir şeyi yok" denilerek M’Gladbach maç kadrosuna dahil edildiği konuşuluyor.

