Ne yapıp edip rotasyona eleman lazım... Galatasaray aman dikkat: Transfer sakata gelmesin

2-3 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ Ozan da yaşadığı süreci ve sakatlığı ile ilgili durumu şu şekilde açıkladı: - İki üç ameliyat oldum, çok duygusal bir süreçti. 1.5 yıl sonra 11’de olup gol atmak inanılmaz ama bu performansı hak ettim. Okan Buruk oyuncuya sıcak baksa da "hazır oyuncu" ihtiyacı nedeniyle Ozan Kabak bir risk olarak görülüyor.