TBMM'de kabul edildi! Türkiye'yle Hong Kong arasında iki çarpıcı anlaşma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımları karşılıklı teşvik anlaşmalarını onaylayan kanun tekliflerini kabul ederek yasalaştırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında imzalanan iki önemli uluslararası anlaşmanın onay süreci tamamlandı. İlk olarak, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan anlaşma ile eki protokolün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda teklif kabul edilerek yasalaştı.

YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI

Ardından, iki taraf arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına dair anlaşmanın onaylanmasını öngören ikinci bir kanun teklifi daha görüşüldü. Bu teklif de Genel Kurul'da yapılan oylamayla kabul edilerek kanunlaştı. Bu anlaşmalarla birlikte, Türkiye ve Hong Kong arasındaki sermaye akışının hızlanması ve yatırımcıların karşılıklı olarak hukuki koruma altına alınması hedefleniyor. Vergi yükünün hafiflemesiyle iki bölge arasındaki ticari hacmin artması bekleniyor.

