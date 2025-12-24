  • İSTANBUL
Dünya

FETÖ’nün ininde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
FETÖ’nün ininde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

FETÖ elebaşının da yıllarca üs olarak kullandığı ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Silver Lake Huzurevi’nde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Bristol Township’te bulunan Silver Lake Huzurevi’nde gaz kokusu alınmasının ardından patlama meydana geldi. Bristol Township İtfaiye Şefi Kevin Dippolito, 174 yatak kapasiteli huzurevinde yaşanan patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Dippolito, bazı kişilerin aile üyeleriyle birlikte olay yerinden ayrılmış olabileceğini, ancak bunun henüz doğrulanmadığını ifade etti. Patlama nedeniyle alevlerin yükseldiği binanın bir bölümü çökerken, mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.

ENKAZ ELLE KAZILIYOR

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, patlamaya gaz kaçağının neden olmuş olabileceğine dair delillerin ön değerlendirme niteliğinde olduğunu vurguladı. Enkazda elle kazı yapıldığını, arama köpekleri, ağır ekipmanlar ve sonar sistemlerinin kullanıldığını söyledi.
Yerel doğalgaz şirketi PECO tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin huzurevindeki gaz kokusu ihbarına müdahale ettiği sırada patlamanın yaşandığı bildirildi. Açıklamada, ilk müdahale ekipleri ve bölge sakinlerinin güvenliği için tesisin doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesildiği, olayda şirket ekipmanlarının ya da gaz hattının rolü olup olmadığının henüz bilinmediği, bir çalışanın ise hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

