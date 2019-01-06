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Burdur’dan ABD’ye teknoloji ihracatı

Burdur’da “Dünyada istediğimiz kadar küçük madeni para tanıma cihazı bulamadık ve biz de kendimiz yaptık" diyen iki genç girişimcinin ürettikleri madeni parayla çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı ABD’den ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü.

06 Ocak 2019 Pazar 10:45
Burdur’dan ABD’ye teknoloji ihracatı

Burdur’da genç girişimcilerin ürettikleri madeni parayla çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı ABD’den ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü. Hüseyin Kütük ve Hasan Gün isimli girişimcilere yüklü siparişler getiren cihaz, 4’e 5 santim ebatlarındaki en küçük madeni paraları dahi tanıyabiliyor. Üretim sürecinin kolay olmadığını belirten Kütük, “Dünyada istediğimiz kadar küçük madeni para tanıma cihazı bulamadık ve biz de yazılımcı ve elektronikçi olarak bunu kendimiz yapmaya karar verdik” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:45
  1. Burdur
  2. ABD
  3. ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı
  4. Avrupa ülkeleri
  5. Hüseyin Kütük
  6. Hasan Gün

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