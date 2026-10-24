Burdur’da yangın: 3 ev ve ahır küle döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan ve 2 ev ile ahıra sıçrayan yangında maddi hasar meydana geldi.
Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.