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Gündem Burdur’da yangın: 3 ev ve ahır küle döndü
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Burdur’da yangın: 3 ev ve ahır küle döndü

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Burdur’da yangın: 3 ev ve ahır küle döndü

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan ve 2 ev ile ahıra sıçrayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.

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