Burdur'da uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklama
Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:04
Karapınar köyü Arpa Deresi mevkisinde A.Ö'nün Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 85 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı, ormanlık arazide ise 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.
Zanlı A.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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