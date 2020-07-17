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Aktüel

Burdur'da uyuşturcu operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:07:54 -
Burdur'da uyuşturcu operasyonunda 3 tutuklama

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Susuz Köyü Kumar yaylası mevkisine yapılan operasyonda 601 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, H.B, G.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen kenevir ise imha edildi.


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