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Burdur’da sokaklar ve parklar çocuklara kaldı

Burdur’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra çıktıkları sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:30:48 -
Burdur’da sokaklar ve parklar çocuklara kaldı

Burdur’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra çıktıkları sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.


Cumhuriyet Meydanı’nda Burdur Belediyesi tarafından kurulan stantta maske, balon ve kahve dağıtımı yapıldı. Burdur Valiliği ise standında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Uzun zamandır evlerinden çıkmadıklarını, kurallara dikkat ettiklerini belirten anneler, çocukların bu güzel havada güzel bir gün geçirdiklerini açıkladı.



Sosyal mesafeye uymayanlara ceza


Uzun zamandır parklardan uzak duran çocuklar bir gün bile olsa eğlencenin doruğunu yaşarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan 4 çocuklu aileye ekipler tarafından sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesi ile ceza yazıldı.

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