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Aktüel Burdur'da "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" konulu toplantı yapılacak
Aktüel

Burdur'da "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" konulu toplantı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:41:42 -
Burdur'da "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" konulu toplantı yapılacak

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün korunması amacıyla "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Salda Gölü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı?" diye sordu.

Vali Arslantaş, mesajının devamında, Salda Gölü için toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını belirterek, "Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün güzelliğini ve ziyaretçilerin göle ilgisini gösteren bir de video paylaştı.

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