Burdur'da pazartesi gününden beri kayıp olan şahıs böyle aranıyor

Burdur merkez Gökçebağ köyünde 23 Temmuz gecesinden beri haber alınamayan Ayşe Ot'luyu arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Ankara JAK Timi, Akseki Komando Taburu ve Burdur İL Jandarma Komutanlığı ekipleri ile gönüllülerin katıldığı arama çalışmalarına bugünAntalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar Çerçin Baraj Gölü'nde arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamadı.