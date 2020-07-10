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Aktüel

Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:34:30 -
Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Serhat Ö'nün kullandığı 06 EDS 15 plakalı otomobil, Karamanlı-Çavdır kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda, Midrap Karaçöl idaresindeki 07 BST 73 plakalı otomobile, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Demirel'e (70) çarptı.

Kazada yaralanan Demirel, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Tefenni Devler Hastanesine kaldırdı. Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Serhat Ö, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



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