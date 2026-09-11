  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz "Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi Kurmaylarıyla aynı potada buluştu! Başkan Erdoğan’dan bu kez basket şov ‘Yürüyen para’ İlkay Çiçek işleri böyle yürütmüş! Metresin ailesine belediyede kadro İstanbul’da “Gönülden Bir Öğün” projesi başladı! 50 bin mağdur öğrenciye kantin desteği müjdesi
Gündem Burdur'da orman yangını: Havadan ve karadan dev müdahale!
Gündem

Burdur'da orman yangını: Havadan ve karadan dev müdahale!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Burdur'da orman yangını: Havadan ve karadan dev müdahale!

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Gölhisar ilçesi Killik mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.

İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı olmak üzere toplam 85 personel katıldı. Ayrıca AFAD tarafından 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya Aksu'daki yangın 4'üncü günde kontrol altına alındı alevler drona yansıdı
Antalya Aksu'daki yangın 4'üncü günde kontrol altına alındı alevler drona yansıdı

Aktüel

Antalya Aksu'daki yangın 4'üncü günde kontrol altına alındı alevler drona yansıdı

Kozan'da iki ilçeye sıçrayan orman yangınında bir ev ve meyve ağaçları kül oldu
Kozan'da iki ilçeye sıçrayan orman yangınında bir ev ve meyve ağaçları kül oldu

Yerel

Kozan'da iki ilçeye sıçrayan orman yangınında bir ev ve meyve ağaçları kül oldu

Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına 15 itfaiye aracı sevk edildi
Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına 15 itfaiye aracı sevk edildi

Aktüel

Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına 15 itfaiye aracı sevk edildi

Filipinler’de can yakan facia: Feribot yangınında ölü sayısı 35’e çıktı
Filipinler’de can yakan facia: Feribot yangınında ölü sayısı 35’e çıktı

Dünya

Filipinler’de can yakan facia: Feribot yangınında ölü sayısı 35’e çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23