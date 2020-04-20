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Aktüel

Burdur’da koronayı yenenler sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu

Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 4 hasta iyileşerek taburcu edildi.

2020-04-20 16:59:44 -
Burdur’da koronayı yenenler sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu

Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 4 hasta iyileşerek taburcu edildi. Hastalar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.


Burdur Devlet Hastanesi ve Bucak Devlet Hastanesinde korona virüs tanısı ile tedavi gören 4 hasta da iyileşerek taburcu edildi.


47 yaşındaki erkek hasta, 45 yaşındaki kadın hasta ve 19 yaşındaki erkek hasta Burdur Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşip taburcu edildi.


Bucak Devlet Hastanesinde de korona virüs tedavisi gören 61 yaşındaki kadın hasta iyileşmesinin ardından taburcu edildi.


Hastalar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrılırken duygu dolu anlar yaşandı.

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