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Aktüel

Burdur'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:18:22 -
Burdur'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin tarlaya girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Makbule Apul idaresindeki 15 NT 660 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Karaaliler köyü yakınında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Yoldan çıkan otomobilin tarlaya girmesi sonucu sürücünün yanı sıra araçtaki Fikri Üçyıldız, Münir ve Mürşit Ünlü yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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